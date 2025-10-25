Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света

В субботу, 25 октября, в Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» по причине износа оборудования, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Отключения коснулись более 98 тыс. человек. Социальные объекты переведены на аварийные источники.

Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады «Херсонэнерго», — добавил Сальдо.

За день до этого губернатор сообщил, что два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках. Он добавил, что в Раденске в доме выбиты стекла и повреждения получил фасад дома, а в Горностаевке около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции.

Ранее в подконтрольной Украине части области начали бесследно исчезать мужчины. Сальдо сообщил, что их хватают на улицах сотрудники ТЦК (аналог военкоматов). Губернатор отметил, что официальные структуры не предоставляют родственникам и близким информацию о судьбе мобилизованных, что приводит к росту числа без вести пропавших.