ВЦИОМ выявил неожиданное отношение россиян к опросам ВЦИОМ: каждый пятый россиянин скептически относится к опросам

Значительная часть граждан России демонстрирует скептическое отношение к результатам социологических исследований, сообщил аналитический центр ВЦИОМ. Согласно представленным данным, каждый пятый житель страны, а именно 20%, полагает, что результатам опросов общественного мнения скорее нельзя доверять.

При этом большинство респондентов, а именно 63%, придерживаются противоположной точки зрения и склонны доверять подобным исследованиям. Оставшиеся 17% участников опроса не смогли дать определенного ответа на данный вопрос.

На вопрос о том, насколько опросы отражают реальные взгляды граждан, утвердительно ответили 66% респондентов, выбрав варианты «безусловно отражают» (13%) и «скорее отражают» (53%). С критической позицией выступили 23% опрошенных, а 11% затруднились с формулировкой своей позиции.

Почти половина россиян (49%) уверена, что участники исследований чаще отвечают искренне во время проведения опросов. О неискренности респондентов заявил каждый третий участник исследования (34%), а 17% не определились с ответом.

Половина опрошенных (51%) согласилась с тем, что социологические исследования помогают власти учитывать мнение населения при принятии важных решений. Противоположной точки зрения придерживаются 38% граждан, а 11% не смогли дать однозначного ответа.

Ранее опросе ВЦИОМа показал, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,8%. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан. Опрос проводили с 3 по 9 ноября.