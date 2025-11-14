Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:48

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: уровень доверия граждан РФ Путину составляет почти 77,8%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,8%, говорится в опросе ВЦИОМа. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан. Опрос проводили с 3 по 9 ноября.

Аналитики отметили, что 77,8% респондентов положительно ответили на вопрос о доверии к президенту, что на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущими данными. Одобрение деятельности Путина возросло на 0,8 процентного пункта и сейчас составляет 75,3%.

Что касается правительства России, то его работу одобряют 47% опрошенных, что на 0,7 процентного пункта выше предыдущего показателя. Работу председателя правительства Михаила Мишустина оценили положительно 49,1% респондентов, что также является увеличением на 0,4 процентного пункта. Доверие к Мишустину выразили 58,3% участников опроса, что на 0,1 процентного пункта ниже.

Респонденты также поделились мнением о лидерах парламентских партий. Доверие к Геннадию Зюганову, председателю ЦК КПРФ, составило 32,4%, что на 0,9 процентного пункта меньше. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов получил поддержку от 30,1% респондентов, что на 3,1 процентного пункта больше. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий получил 22,2% доверия (плюс 0,1 п. п.), а председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев — 9,4% (плюс 0,2 п. п.).

Ранее стало известно, что большинство россиян уверены, что только русский человек способен на самопожертвование ради высоких целей. По данным опроса ВЦИОМа, такой позиции придерживаются 66% респондентов.

