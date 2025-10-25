В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров

Другого пути разрешения конфликта на Украине кроме как дипломатического нет, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал заявление гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева о том, что Москва, Вашингтон и Киев находятся довольно близко к осуществимому дипломатическому решению.

Наша позиция остается неизменной. Позиция президента Украины Владимира Зеленского полностью продиктована задачами, которые ставят ему европейские лидеры НАТО, которые нацелены на прекращение конфликта с последующими переговорами. Нас такой подход не устраивает. Нас интересуют конкретика и четкое понимание того, как исключить в дальнейшем те первопричины, повлекшие за собой возникновение этого конфликта, — заявил Чепа.

Он выразил мнение, что переговорный процесс станет возможен, если Зеленский перестанет руководствоваться исключительно желанием получить дополнительные финансовые вливания и военные поставки. Подготовка дипломатического решения должна остановить огонь, заключил собеседник.

Ранее Дмитриев заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа искренне хочет понять российскую позицию. По его словам, у спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа есть большое желание понять логику Кремля.