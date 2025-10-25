Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:35

В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров

Депутат Чепа: Россию не устраивают переговоры ради переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другого пути разрешения конфликта на Украине кроме как дипломатического нет, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал заявление гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева о том, что Москва, Вашингтон и Киев находятся довольно близко к осуществимому дипломатическому решению.

Наша позиция остается неизменной. Позиция президента Украины Владимира Зеленского полностью продиктована задачами, которые ставят ему европейские лидеры НАТО, которые нацелены на прекращение конфликта с последующими переговорами. Нас такой подход не устраивает. Нас интересуют конкретика и четкое понимание того, как исключить в дальнейшем те первопричины, повлекшие за собой возникновение этого конфликта, — заявил Чепа.

Он выразил мнение, что переговорный процесс станет возможен, если Зеленский перестанет руководствоваться исключительно желанием получить дополнительные финансовые вливания и военные поставки. Подготовка дипломатического решения должна остановить огонь, заключил собеседник.

Ранее Дмитриев заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа искренне хочет понять российскую позицию. По его словам, у спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа есть большое желание понять логику Кремля.

Госдума
Алексей Чепа
Кирилл Дмитриев
политика
Украина
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу заподозрили в отсутствии плана действий по спасению Украины
«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе
Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК
В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.