25 октября 2025 в 07:17

Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России

Дмитриев: у администрации Трампа есть большое желание понять российскую позицию

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Денис Соловых/ТАСС

Администрация американского президента Дональда Трампа искренне хочет понять российскую позицию, сообщил спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев. По словам гендиректора РФПИ, которые приводит ТАСС, в частности, у спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа есть большое желание понять логику Кремля, так как лишь таким путем можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать варианты развязки конфликта.

Я думаю, что очень важно и отличает президента Трампа и его команду — хороший диалог. Вместе со Стивом Уиткоффом есть большое желание понять, в чем заключается позиция России, по-настоящему понять логику, — отметил он.

До этого американские СМИ сообщали, что Уиткофф требовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением президента России и отказаться от ДНР. По данным источников, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что ответ России на удары Вооруженных сил Украины западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим. Он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
