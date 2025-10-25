Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по белгородской дамбе Депутат Колесник: ответом на поврежденную дамбу станет удар по объектам ВСУ

Россия ответит на повреждение дамбы Белгородского водохранилища ударом по военной инфраструктуре Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, последствия атаки ВСУ на плотину не заставят себя ждать.

Мы ответим, но не по гражданской инфраструктуре Украины, а по критической военной, пострадают от этого очень многие. ВСУ подставляет и мирное население. Россия никогда не наносит удары по мирным. А ВСУ били по санаториям, детским больницам, машинам скорой помощи. Вспомните Форос, Крым, Курск, Белгород. Не хватает у них силенок остановить наше наступление, слабы в коленках, решили попробовать такой вариант, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что ВС РФ уже бьют по военной инфраструктуре, причем удары наносятся «все ближе и ближе» к западным границам Украины. Депутат добавил, что под удары попадают западные наемники.

Мы уже вопросы начали задавать, не ждем нападений и наносим превентивные удары по инфраструктуре, иностранным наемниками, все ближе и ближе к западным границам Украины, бьем по логистике. <...> Западные инструкторы сидят на Украине — английские, американские, французские, управляют тем оружием, которому украинцам обучить нельзя. Пусть вся эта камарилья задумается, последствия не заставят себя ждать, — подытожил Колесник.

Ранее стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

До этого губернатор сообщил, что 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. Он добавил, что самой массированной атаке подвергся Грайворонский район. Кроме того, четыре жителя Белгородской области получили ранения.