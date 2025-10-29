В Турции внезапно обрушился шестиэтажный дом вместе с жильцами В Турции пять человек могут находиться под завалами обрушившегося дома

Пять человек могут находиться под завалами шестиэтажного дома, который обрушился в пригороде Стамбула Гебзе, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Причина обрушения пока не установлена, но СМИ утверждают, что поблизости велись работы по строительству линии метро.

Предполагается, что под завалами дома находятся пять наших граждан, — отметил Ерликая.

По данным местных властей, дом был построен в 2015 году. На первых двух этажах находилась аптека, в здании проживали две семьи из семи человек. По словам Ерликая, поисково-спасательные работы продолжаются.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ подтвердил, что под завалами могут находиться пять человек, по его словам, это одна семья. Спасатели в настоящее время прослушивают завалы.

В ночь на 28 октября на западе Турции в провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. При ЧП были разрушены четыре здания. Местный житель рассказал, что после толчков началась массовая паника. По словам мужчины, особенно сильно они ощущались в Стамбуле, Измире, Анкаре и Бурсе.