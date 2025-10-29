Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:22

«Бежать не вариант — вернут»: у ВСУ вспыхнула «эпидемия котлов»

Военкор Сладков сообщил об эпидемии котлов у ВСУ

Украинские солдаты Украинские солдаты Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

У украинской армии началась «эпидемия котлов», заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. Он напомнил, что бежать на Запад генералам ВСУ бесполезно, поскольку их сразу вернут.

Ребят, у ВСУ начинается эпидемия котлов, — подчеркнул Сладков.

Военкор отметил, что, по его наблюдениям, ухудшение положения украинских войск проходит в три стадии. Сначала, когда потери становятся слишком большими, они начинают наносить удары по гражданским целям.

Затем, по словам Сладкова, следует фаза просьб о перемирии и попыток начать переговоры. На последнем этапе бойцы ВСУ теряют моральный дух и массово сдаются в плен, а украинское командование впадает в растерянность.

Все в наличии. Что у них следующее будет? Я предполагаю, четвертая стадия начнется, когда к нам станут перебегать украинские генералы (на Запад бежать не вариант — вернут), — отметил военкор.

Ранее стало известно, что украинское командование формирует военное подразделение из заключенных для Харьковского направления. Вербовочные группы уже работают в двух исправительных учреждениях, где содержатся авторитетные преступники, участники ОПГ и осужденные на пожизненное за тяжкие преступления.

