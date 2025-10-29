Поклонская назвала причины принятия закона о домашнем насилии

В России необходимо принять эффективный закон о домашнем насилии, заявила NEWS.ru советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, проблема усугубляется с каждым днем, а жертвы не имеют достаточных инструментов для защиты своих прав и материальных возможностей уйти в безопасное место.

Закон должен быть, потому что проблема никуда не делась, она с каждым днем все больше усугубляется. Когда уже насилие есть в семье, и женщина не может защитить свои права, когда ей некуда идти, особенно когда у нее маленький ребенок или беременная. И у нее нет инструментов нормальных, чтобы защитить свои права, и нет материальных возможностей уйти куда-то и жить в безопасности, — пояснила Поклонская.

Советник генпрокурора отметила, что жертвой домашнего насилия могут быть и мужчины. По ее словам, в ее прокурорской практике к ней обращались несколько мужчин, занимающих определенные должности, с аналогичной проблемой.

Ранее в Ереване обнаружили тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая числилась пропавшей без вести. Полиция заявила о розыске девушки 17 октября. Спустя два дня правоохранителям сообщили об обнаружении тела в одной из съемных квартир на улице Демирчяна. По данным журналистов, она подвергалась домашнему насилию.