Почти сотню человек выдворят из России МВД: из России депортируют 96 мигрантов после рейда в Подмосковье

В Подмосковье полицейские выявили 96 трудовых мигрантов, незаконно работавших на складе в Коледино, теперь их ждет выдворение, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Совместный рейд провели сотрудники управления по вопросам миграции и полиции Подольска при содействии специального полицейского полка.

В отношении всех иностранных граждан составлены административные протоколы: 46 — за нарушение режима пребывания в стране и 96 — за незаконную трудовую деятельность. Каждому нарушителю назначен штраф в размере 5000 рублей.

Ранее в Донецкой Народной Республике сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 317 нарушений миграционного законодательства. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 850 тыс. рублей. Проверки выявили 263 случая несоблюдения правил въезда на территорию России или нарушения режима пребывания.

До этого стало известно, что в Белгородской области с 2026 года вводится запрет на работу мигрантов в сфере розничной торговли. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Гладков. С 2025 года в области уже действует ограничение на трудовую деятельность иностранцев в области пассажирских перевозок и предприятий общественного питания.