29 октября 2025 в 10:08

Бывшая структура Decathlon оказалась на грани банкротства

Бывшая структура Decathlon «Октоблу» накопила иски на 850 млн рублей

Декатлон (Decathlon) Декатлон (Decathlon) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая структура французской сети спортивных товаров Decathlon в России — акционерное общество «Октоблу», управляющее магазинами Desport, — столкнулась с угрозой банкротства, сообщает «Коммерсант». Общая сумма исков к компании приблизилась к 850 млн рублей, несмотря на рост выручки почти до 5 млрд.

По данным издания, убытки «Октоблу» в 2024 году достигли около 3 млрд рублей, а количество магазинов Desport сократилось с 35 до 22. Иск о банкротстве подало ООО «Спорт импекс». Всего в судах рассматривается свыше 120 аналогичных дел.

Как отметила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева, процесс банкротства может занять до пяти лет из-за числа кредиторов и объема долгов. Юристы считают, что в случае краха Desport это будет первое банкротство среди компаний, оставшихся без западного собственника после 2022 года.

Ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков рассказал, что средний срок процедуры банкротства в России достиг 48 месяцев. Эксперт подчеркнул необходимость тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии, включающей анализ активов должника, определение роли кредитора и контроль реализации плана.

