29 октября 2025 в 10:15

Целая бригада ВСУ под Харьковом «оглохла» и «ослепла»

Бойцы 57-й бригады ВСУ практически полностью остались без Starlink под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мотопехотная бригада ВСУ на Харьковском направлении лишилась связи и управления из-за нехватки терминалов Starlink, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что ситуацию усугубляют трудности с доставкой аккумуляторов для армейских радиостанций.

В 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы Starlink, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций враг фактически остался без связи и управления, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил о регулярной переброске личного состава Вооруженных сил Украины в район Красноармейска (Покровска). По его данным, ежедневно на это направление прибывает до 120 военнослужащих ВСУ, что свидетельствует о значительных потерях украинской стороны.

Кроме того, командир группы разведывательного подразделения группировки войск «Восток» с позывным Яга сообщил, что украинские войска практически в 100% случаев минируют тела своих погибших солдат. По его словам, это вынуждает российские подразделения воздерживаться от осмотра тел погибших противников.

