29 октября 2025 в 16:02

Крабовая картошка, которую обожает вся семья — открыл этот трюк с нереальным соусом и делюсь рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот соус я случайно придумал, когда нужно было срочно приготовить что-то вкусное к обычной вареной картошке. Простые ингредиенты, которые всегда есть в холодильнике, превратили простой ужин в настоящее пиршество. Теперь это мой любимый способ сделать любое блюдо интереснее без лишних затрат.

Для соуса мне нужно: крабовые палочки (200 г), сметана (200 г), чеснок (2 зубчика), укроп (пучок), лимонный сок (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Готовлю так: крабовые палочки мелко нарезаю или разбираю на волокна. Смешиваю сметану с измельченным чесноком, мелко рубленным укропом и лимонным соком. Добавляю крабовые палочки, солю и перчу по вкусу. Даю соусу настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю к отварному картофелю, рису или используют как заправку для салатов. Этот нежный соус с приятной текстурой действительно преображает самые простые блюда!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
картофель
крабовые палочки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
