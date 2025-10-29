До 6800 в день: как изменится максимальная сумма по больничному в 2026 году

В 2026 году максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности увеличится на 20%, достигнув 6800 рублей. Однако право на получение повышенной суммы имеют не все работники — для этого необходимо соответствовать ряду требований. Рассказываем, как рассчитать размер больничных и когда оформление листка нетрудоспособности действительно выгодно.

От чего зависит размер больничного

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и заработной платы сотрудника за предыдущие два года работы. Коэффициентов, которые бы увеличили выплату льготникам, нет.

Если стаж меньше пяти лет, то в случае болезни человеку будет выплачено 60%, исходя из среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж составляет от пяти до восьми лет — 80%, а тем, кто проработал более восьми лет, — 100%. При этом во всех случаях сумма выплат не может превышать установленный «потолок».

Считаются все официальные доходы за два года, полученные у всех работодателей (до вычета налога). Среднедневной заработок определяется по следующей формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года, поделенная на 730 (фиксированное количество дней за два года). То есть если работник заболеет в 2026 году, то считают больничные исходя из его заработка в 2024 и 2025 годах.

Каковы минимальные выплаты по больничному в 2026 году

Если стаж работника меньше шести месяцев или его заработок был ниже минимального уровня, больничный рассчитывает на основании МРОТ.

Сейчас минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей, с 2026 года — 27 093 рубля.

Минимальный средний заработок (СДЗ) для расчета выплат по временной нетрудоспособности устанавливается по формуле: минимальный размер оплаты труда х 24 / 730. В 2025 году размер дневного пособия из заработка, равного МРОТ, составляет 737,75 рубля. В 2026-м (с учетом, что МРОТ поднимут более чем на 20%) он составит 890,72 рубля. Именно эту сумму будут получать работники с низким доходом или без стажа, например устроившиеся на работу недавно. Так, при недельном больничном пособие составит не менее 6235 рублей.

Сколько максимально можно получить за каждый день больничного в 2026 году

Получать максимальное пособие в 2026 году смогут только те, кто в 2024 году в среднем в месяц зарабатывал больше 185 тысяч рублей, а в 2025-м — более 230 тысяч рублей.

В 2026 году максимальный СДЗ будет равен 6827,40 рубля (2 225 000 рублей + 2 759 000 рублей — это те лимиты, с которых платят взносы в СФР в 2024 и 2025 годах соответственно) / 730 дней. Для сравнения: в 2025 году этот «потолок» составляет 5673,97 рубля.

Таким образом, даже если доход работника в 2024 и 2025 годах составил 10 млн рублей, среднедневной заработок для больничного в 2026 году все равно будет максимум 6827,40 рубля (и помним про условие наличия стажа не менее восьми лет).

Каковы особые условия оформления больничных

Оформить больничный можно не только в связи с собственной болезнью, но и для ухода за болеющим ребенком. Такие больничные оплачиваются по тем же правилам, что и обычные. Разница только в количестве дней.

Если сотрудник заболел во время отпуска, он может либо продлить его на срок больничного, либо перенести на другие дни. Во втором случае отпускные пересчитают и излишне выплаченные вычтут из ближайшей зарплаты. Больничный лист оплатят на общих основаниях.

Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения (при этом не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный), то пособие по временной нетрудоспособности по закону выплачивает последний работодатель. Но только первые три дня, затем это делает Социальный фонд РФ. Размер пособия составит 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа. При этом взять больничный по уходу за ребенком после увольнения нельзя.

По словам доцента кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алисы Храмовой, в ближайшее время Министерство здравоохранения вводит изменения для получения больничных. Если за последние полгода человек был на больничном четыре раза, врач выпишет листок нетрудоспособности всего на три дня. «То есть если человек брал больничные в январе, феврале, марте, апреле, то, независимо от диагноза, в мае врач выпишет листок нетрудоспособности на три дня. Это может быть очень невыгодно для семейного бюджета», — рассказывает собеседница NEWS.ru.

Можно ли вообще отказаться от больничного

Оформление листа нетрудоспособности является правом, а не обязанностью сотрудника. Например, если он договорился с работодателем о дистанционной работе с сохранением заработной платы, то необходимости в официальном оформлении больничного нет.

При этом работодатель не может запретить сотруднику взять больничный при наличии медицинских показаний. Согласно трудовому законодательству, все работники, заключившие трудовой договор, имеют право на полный социальный пакет, который включает и оплату периодов временной нетрудоспособности.

За нарушение обязательств по оплате больничных листов предусмотрена административная ответственность: штраф для компании составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Когда выгоднее брать больничный, а когда нет

Больничный выгодно брать в случаях, когда человеку предстоит длительное лечение и доход за последние два года был стабильно высоким, говорит NEWS.ru кандидат юридических наук директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов. Тогда пособие поможет компенсировать значительную часть вашей зарплаты.

«Еще один случай — конец года, когда предельная база для начисления взносов уже исчерпана и фактическая выплата по больничному будет максимальной», — отмечает эксперт. По его словам, также лучше не отказываться от больничного в периоды сезонных заболеваний, когда необходимость полноценного восстановления важнее, чем минимальные потери в доходах.

Если состояние здоровья позволяет работать из дома или в офисе, а больничный не будет покрывать ваших фактических финансовых потребностей, возможно, лучше его не открывать. «Особенно это касается тех, кто имеет небольшой страховой стаж или низкую официальную зарплату, из-за чего размер пособия будет существенно ниже среднего заработка», — объясняет юрист.

Также больничный может быть невыгоден сотруднику, который находится на испытательном сроке или планирует повышение по службе. В таком случае важно продемонстрировать работодателю свою лояльность и трудоспособность, если, конечно, здоровье позволяет работать, заключает Меркулов.

