29 октября 2025 в 18:19

Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости

Блогер Кашеварова: гражданских жен участников СВО с детьми нужно штрафовать

Женщина с ребенком Женщина с ребенком Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оставшихся без выплат гражданских жен с детьми бойцов СВО следует штрафовать, заявила в Telegram-канале журналист Анастасия Кашеварова. Речь идет о ситуациях, когда матери сознательно не вносят запись об отце в свидетельство о рождении, чтобы сохранить льготы как матери-одиночки, но требуют установления отцовства после отправки мужчины в зону боевых действий.

Такие женщины не могут претендовать ни на выплаты, ни на льготы. Я бы назвала даже их «социальными иждивенками и мошенницами», они ради сравнительно небольшой выгоды лишают ребенка отца и положенного правового статуса в государстве, — подчеркнула блогер.

Для решения проблемы она предложила два основных изменения. Во-первых, ввести штрафные санкции за заведомо ложное оформление единоличного родительства. Во-вторых, при подтверждении отцовства военнослужащего направлять все положенные выплаты исключительно на нужды ребенка, минуя мать. Дополнительно Кашеварова считает необходимым предоставить мужчинам право самостоятельно вносить себя в свидетельство о рождении.

Ранее сообщалось, что семьи участников спецоперации не будут платить госпошлину при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который призван освободить членов семей погибших бойцов от финансовой нагрузки.

