«Будет продолжаться»: политолог о заявлениях Сырского про территории

Заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о неприемлемости отказа Украины от части территорий — это попытка показать возможность противостоять России, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он подчеркнул, что на фоне проходящих мирных переговоров в США украинцы будут стараться убедить Запад в необходимости продолжения военной помощи.

На Украине не поймешь, кто за что отвечает. Все и стратегией занимаются, и тактикой. [Кирилл] Буданов (Глава ГУР. — NEWS.ru) в переговорах вдруг участвует. Такой идет крутеж. Но от Сырского требуют ответа на вопрос о состоянии Вооруженных сил. Представители [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) рассказывают американцам, что они стоят, бьются с Россией. И давайте им еще помощи, еще денег, и они победят неминуемо. Были разговоры, что якобы Покровске русских войск нет. И в Купянске. И Волчанск они контролируют, — объяснил Светов.

Ранее Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины. Он предложил закрепить границы страны по текущей линии фронта.