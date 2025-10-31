Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:52

Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения

Журналист Карл: Трамп после покушения спрашивал, показывают ли это в новостях

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok

После покушения в Пенсильвании президент США Дональд Трамп в больнице первым делом спросил помощников об освещении инцидента в СМИ, следует из книги журналиста ABC News Джонатана Карла. Увидев фотографию, где он с окровавленным лицом и поднятым кулаком стоит на фоне американского флага, политик назвал ее культовой, передает РБК.

Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел, — заявил Трамп.

В 2024 году будущий на тот момент президент Соединенных Штатов пережил два покушения: 13 июля в Батлере, где был ранен в ухо, и 15 сентября во Флориде, где вооруженный мужчина был задержан агентами Секретной службы.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил NEWS.ru, что «глубинному государству» выгодно физическое устранение главы Белого дома, поэтому не исключено, что будут предприняты новые попытки покушения на него. По его словам, радикально настроенные противники американского президента рассматривают его как угрозу своим интересам и готовы на решительные меры.

Дональд Трамп
покушения
США
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.