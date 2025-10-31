Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения Журналист Карл: Трамп после покушения спрашивал, показывают ли это в новостях

После покушения в Пенсильвании президент США Дональд Трамп в больнице первым делом спросил помощников об освещении инцидента в СМИ, следует из книги журналиста ABC News Джонатана Карла. Увидев фотографию, где он с окровавленным лицом и поднятым кулаком стоит на фоне американского флага, политик назвал ее культовой, передает РБК.

Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел, — заявил Трамп.

В 2024 году будущий на тот момент президент Соединенных Штатов пережил два покушения: 13 июля в Батлере, где был ранен в ухо, и 15 сентября во Флориде, где вооруженный мужчина был задержан агентами Секретной службы.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил NEWS.ru, что «глубинному государству» выгодно физическое устранение главы Белого дома, поэтому не исключено, что будут предприняты новые попытки покушения на него. По его словам, радикально настроенные противники американского президента рассматривают его как угрозу своим интересам и готовы на решительные меры.