31 октября 2025 в 18:26

Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

«Динамо» сыграет против «Зенита» в 1/4 финала Кубка России по футболу

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита» в 1/4 финала Кубка России по футболу, передает пресс-служба РФС. В опубликованном расписании матчей сказано, что игра состоится в четверг, 27 ноября, в 20:30 по московскому времени.

Во вторник, 25 ноября, столичное «Торпедо» выйдет против калининградской «Балтики». Матч начнется в 18:00. В 20:30 тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином».

В среду, 26 ноября, пройдет матч между «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и «Ростовом». Игра начнется в 20:30. На следующий день, 27 ноября, сыграют «КАМАЗ» из Набережных Челнов и самарские «Крылья Советов». Этот матч начнется в 18:00.

26 ноября пройдут еще несколько игр: в 18:00 московский ЦСКА встретится с «Динамо» из Махачкалы. В это же время начнется игра между «Краснодаром» и «Оренбургом». В 20:30 в противостоянии столкнутся сразу два столичных футбольных клуба — «Локомотив» выйдет против «Спартака».

До этого стало известно, что из-за включения ЛУКОЙЛа в санкционные списки США московский «Спартак» может столкнуться с трудностями при осуществлении трансферов. Это может оказать влияние на его деятельность.

ФК Зенит
Динамо
матчи
футбол
Кубок России
