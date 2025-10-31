Стало известно, какая опасность может поджидать Трампа Политолог Блохин: глубинное государство может устроить новое покушение на Трампа

Так называемому глубинному государству выгодно физическое устранение главы Белого дома Дональда Трампа, поэтому не исключено, что будут предприняты новые попытки покушения, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, радикально настроенные противники президента США рассматривают его как угрозу своим интересам и готовы на решительные меры.

Не исключено, что будут новые попытки покушения на Трампа или его окружение. Общество в США крайне поляризовано. Проигравшая [на выборах] часть Америки — демократы — рассматривает главу Белого дома как нежелательный элемент. Понятно, что СМИ будут представлять [нападавших] как психически ненормальных людей, одиночек. Но одно дело, кто будет исполнителем, а кто заказчиком. Им может быть, конечно, глубинное государство, — пояснил Блохин.

По его мнению, попытки устранить Трампа будут происходить до конца президентского срока. Политолог подчеркнул, что покушение может быть совершено и на вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Ранее сообщалось, что высшее руководство США после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в целях безопасности переезжает из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. Среди них американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.