Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки Савельев: вертолеты станут общественным транспортом в течение 25 лет

Вертолеты могут стать массовым общественным транспортом в России в течение ближайших 25 лет, заявил вице-премьер Виталий Савельев на просветительском марафоне «Знание.Наука» в национальном центре «Россия». По его словам, технологическая база для этого уже существует — возможны как пилотируемые, так и беспилотные варианты, однако ключевой проблемой остается организация безопасного воздушного движения, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда один летит — это понятно, когда будет масса — как на перекрестке нужно стоять, друг другу уступать, — пояснил Савельев.

Он подчеркнул, что для реализации этой идеи необходимо создать общественный тренд, когда люди осознают необходимость воздушного транспорта из-за растущей тесноты в городах. Вице-премьер привел в пример успешный опыт модернизации московского авиаузла.

Раньше мы в воздухе не могли разойтись, и была возможность перевозить меньше 100 млн пассажиров. Изменили технологии, изменили заходы на посадку — сейчас мы перевозим 150 млн человек, — отметил он.

Савельев отметил, что аналогичный системный подход потребуется и для организации вертолетного сообщения, особенно с учетом активного строительства высотных зданий в городах.

Вице-премьер заявил, что реализацией займется молодое поколение специалистов. При этом он сослался на опыт Дубая, где уже проводятся эксперименты с мультикоптерами, доказавшие возможность организации таких перевозок.

Ранее Савельев заявил, что правительство России активно развивает проект беспилотных грузовых перевозок, но сталкивается с рядом сложных задач. Основной проблемой на текущем этапе он назвал интеграцию автономного транспорта в плотную городскую среду.