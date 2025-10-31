Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:48

Захарова вступилась за Кубу на фоне жесткой блокады США

Захарова: США идут на любые шаги для ужесточения блокады Кубы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МО РФ

Соединенные Штаты применяют различные инструменты давления для ужесточения блокады Кубы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте министерства, на фоне натиска на Гавану Москва поддерживает позицию об исключении Кубы из американского списка «стран — спонсоров терроризма».

Вашингтон идет на любые ухищрения, чтобы ужесточить экономическое давление на Гавану. В данной связи вновь подтверждаем нашу позицию в пользу незамедлительного исключения Кубы из американского одиозного перечня «стран — спонсоров терроризма», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Куба имеет безукоризненную репутацию активного участника международной борьбы с терроризмом. По словам представителя МИД, американская блокада острова является частью многолетней санкционной войны.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект обращения к властям Соединенных Штатов с призывом отказаться от конфронтационной политики и начать равноправный диалог с Кубой. Документ, адресованный участникам Генассамблеи ООН, национальным парламентам и международным парламентским структурам, акцентирует необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады островного государства.

Мария Захарова
Куба
США
санкции
