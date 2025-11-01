Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование

KP.RU и МВД России 1 ноября 2025 года запустили онлайн-голосование в ходе финала XV Всероссийского конкурса »Народный участковый — 2025», пишет соответствующее издание. Оно продлится до 10 ноября.

В рамках голосования все желающие пользователи выберут на сайте KP.RU одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. В финал конкурса прошло по одному правоохранителю от каждого субъекта РФ. Это победители территориального и регионального этапов конкурса.

Для определения лучшего из них будет использован индекс доверия. Специальная формула позволит сопоставить итоги онлайн-голосования с числом жителей региона, от которого выступает участник. Церемонию награждения приурочили ко Дню участковых уполномоченных полиции. Победителю вручат переходящую бронзовую статуэтку и главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».

Ранее национальная премия «Марка № 1 в России» объявила своих лауреатов 2025 года. В рамках нее потребители из разных регионов России выбрали лучшие бренды, товары и услуги, приняв участие в открытом голосовании.