31 октября 2025 в 15:27

Арабская страна выразила готовность провести переговоры с Израилем

Президент Ливана: Бейрут готов обсудить с Тель-Авивом вывод израильских военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ливан готов обсудить с Израилем вывод военнослужащих ЦАХАЛ с территории арабской страны, заявил глава республики Джозеф Аун. Однако, по его словам, которые приводит телеканал Al Mayadeen, Тель-Авив выбрал агрессивный курс и продолжает нападения.

Мы готовы к переговорам о прекращении израильской оккупации, но это требует взаимной воли, — сказал Аун.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

18 октября беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Отмечается, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения на юге Ливана. Как уточнили представители ЦАХАЛ, на пораженном объекте находилась инженерная техника, которая использовалась для восстановления инфраструктуры «Хезболлы».

Ливан
Израиль
переговоры
военные
территории
