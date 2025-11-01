Маринованная капуста с клюквой: как сделать любимое блюдо дома

Маринованная капуста с клюквой — это вкусная и полезная закуска, которая порадует вас свежестью и легкой кислинкой. Она отлично дополняет праздничный и повседневный стол, а сделать ее можно всего за несколько простых шагов.

Для рецепта возьмите 1 кг белокочанной капусты, 150 г клюквы, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. уксуса 6%. Капусту мелко нашинкуйте, клюкву чуть помните и соедините с измельченным кочаном. Затем введите сыпучие ингредиенты и уксус, хорошенько перемешайте и дайте замариноваться в комнате на 2–3 часа.

Маринованную капусту можно подавать к столу! Держите ее в холодильнике, чтобы сохранить вкусовые свойства закуски. Это простой способ добавить в рацион полезные витамины и наслаждаться ароматной закуской каждый день.

