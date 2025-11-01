Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 09:45

Идеальная маринованная капуста с болгарским перцем за 1 час

Маринованная капуста с болгарским перцем — это вкусная и полезная закуска, которая легко готовится в домашних условиях. Такой рецепт подойдет даже начинающим на кухне. Сочетание хрустящей капусты и сладковатого болгарского перца подарит насыщенный вкус и свежесть вашим блюдам.

Возьмите следующие ингредиенты: 1 кг белокочанной капусты, 2 больших болгарских перца, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 300 мл питьевой воды и 2 ст. л. 9%-го уксуса. Капусту надо мелко нашинковать, а перцы — нарезать тоненькой соломкой. В емкости смешайте воду с сыпучими ингредиентами и уксусом до полного растворения. Влейте маринад к овощной смеси, тщательно перемешайте. Установите сверху тарелку и груз. Оставьте мариноваться в комнате на 24 часа — это позволит капусте пропитаться и стать мягкой, сохраняя хрустящую текстуру.

Готовая капуста станет отличным дополнением к мясу или просто послужит как полноценная самостоятельная закуска. Приготовьте и убедитесь сами, насколько просто и быстро сделать полезное угощение.

Ранее мы составили подборку из семи лучших рецептов квашеной капусты.

