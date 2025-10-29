Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 19:35

Ленивый ужин. Полкочана капусты, фарш и немного сливок — готовлю запеканку по-фински. Очень просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном промозглая погода, а душа просит чего-то сытного и согревающего, финская запеканка калалаатикко станет идеальным решением. Это блюдо родом из северной Финляндии, где его готовят для поддержания сил в суровом климате. Традиционно его делают с рыбой, но современный вариант с мясом и капустой получил не меньшую популярность. Нежное мясо, томленное с капустой и ароматными специями, создает удивительно гармоничный вкус, который напоминает одновременно и голубцы, и рагу. Эта запеканка хороша тем, что ее можно приготовить в одной форме, минимизировав усилия и последующую уборку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша, 1 кг белокочанной капусты, 2 луковицы, 2 моркови, 200 мл мясного бульона, 200 мл сливок, 2 лавровых листа, душистый перец горошком, соль. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке. В глубокую форму для запекания выложите слоями: капусту, фарш, лук и морковь. Посолите каждый слой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Смешайте бульон со сливками, залейте запеканку. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Накройте фольгой и запекайте 2 часа при 160 °C. Затем снимите фольгу и готовьте еще 30 минут до румяной корочки. Подавайте с отварным картофелем.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
