01 ноября 2025 в 09:49

Стало известно, какие законы вступят в силу в ноябре

Володин напомнил об ужесточении закона о подготовке к отопительному сезону

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В ноябре в силу вступит закон о нарушениях при подготовке к отопительному сезону, напомнил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Также начнет действовать ряд других законов, касающихся мигрантов и работы нотариусов.

С 7 ноября штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду будут составлять до 40 тыс. рублей для юридических лиц. Для должностных лиц — до 10 тыс. рублей.

Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, <...> должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами, — высказался спикер.

С 1 ноября вступает в силу требование к операторам об обязательной проверке сведений об абонентах. С 24 ноября нотариусы будут обязаны своевременно информировать наследников о долгах умершего. 30 ноября завершается период для постановки иностранных граждан на учет, что, по мнению Володина, повысит контроль за мигрантами и снизит уровень преступности.

Кроме того, Володин напомнил, что ранее, 26 октября, уже вступил в силу закон об ужесточении ответственности иноагентов. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы за повторное нарушение порядка деятельности.

Ранее Володин призвал стремиться к тому, чтобы рубль был «как при царе, золотым». Председатель Госдумы выразил надежду, что Центральный банк «услышит» этот призыв. По словам Володина, ключевая цель состоит в том, чтобы российская экономика росла более динамичными темпами.

Вячеслав Володин
Госдума
законы
штрафы
