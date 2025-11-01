Покровск, Северск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 1 ноября? Что происходит у Волчанска, Гришино, Даниловки, Дерилово, Дробышево, Заречного, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новоселовки, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Предтечино, Рыбного, Северска, Тихого, Успеновки, Харькова и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении идут ожесточенные бои за село Рыбное, освобождение которого поможет продвижению на юг и юго-запад, в Успеновку.

«ВС РФ наступают к окраинам Даниловки. На Покровском направлении продолжается наступление ВС РФ. Сообщается о продвижении в Покровске и в направлении Гришино. В Мирнограде и южнее, в районе Сухого Яра, войска РФ оказывают серьезное давление на позиции противника. На Добропольском участке продолжаются бои за Затышок и Сухецкое, а также в Шахово. На Константиновском направлении сообщается о продвижении на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища, а также западнее Предтечино. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в лесном массиве между Ямполем и Красным Лиманом. На Северском участке продвигаются в районе Дроновки и на подступах к южным окраинам Северска. Войска РФ наступают в сторону станции Купянск-Узловой и параллельно закрепляются в южных кварталах Купянска, создавая угрозу окружения подразделений противника к востоку от города. На Волчанском направлении продолжается наступление в южной части Волчанска и у Синельниково», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении группировка войск «Север» в Волчанске и окрестностях значительно продвинулась на левом берегу реки Волчьей, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На участке фронта Меловое — Хатнее наши продвигаются в лесных массивах. В Купянске продолжаются городские бои. Идет операция по полному лишению гарнизона противника логистики и возможности выхода его из города. В Покровске (Красноармейске) ввиду тяжелого положения ВСУ и тяжелейших сложностей у противника с логистикой Зеленский проводит пиар-акцию с высадкой отделения спецназа ГУР с вертолета в район промзоны. Тем временем ВС России закрепились вдоль улицы Защитников Украины и в микрорайонах Южный и Шахтерский. Бои идут в северо-западной, центральной, северной и восточной частях города, на западной окраине», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении от Дроновки в сторону Северска ВС РФ зачищают территории, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ выявляют и ликвидируют пункты управления БПЛА ВСУ. Южный участок. Штурмуем Звановку. ВС РФ продвинулись в районе Выемки. Заняли ряд опорников противника. Красноармейское направление. Наступаем у Красноармейска и Димитрова. У восточной части Димитрова, атаковав, расширили контроль территории. В Красноармейске владеем большей частью города. Почти приблизились к Гришино. Днепропетровское направление. На Покровском участке продолжаем наступление. Российские военнослужащие стремятся взять под контроль Даниловку. Харьковское направление. Продолжаем продвигаться по всему участку фронта, занимая опорники противника и зачищая территорию. Поддержку оказывают авиация, артиллерия и ТОС», — сообщили военкоры.

