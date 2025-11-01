«Выторговать»: в Госдуме объяснили выгоду Трампа от скандала с Tomahawk Депутат Колесник: поставки Tomahawk Украине могут быть политическим ходом Трампа

Президент США Дональд Трамп может заявлять о возможных поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, чтобы получить собственную выгоду, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Парламентарий не исключил, что риторика лидера может оказаться политическим ходом.

Трамп много раз меняет свои решения. Надо посмотреть, что он решит и не является ли это очередным его политическим ходом. Он под это дело может постараться что-нибудь выторговать. Трамп — человек непредсказуемый, поэтому следующее его движение объяснить и предугадать, я думаю, не очень возможно, — отметил Колесник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что передача США крылатых ракет Tomahawk ВСУ будет иметь тяжелейшие последствия для мира и существования человечества. По его словам, такое развитие событий способно спровоцировать кризис, сопоставимый по масштабам с Карибским.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.