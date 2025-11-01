Вэнс спровоцировал громкий скандал после заявлений о вероисповедании жены

Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса спровоцировали громкий международный скандал, пишет The New York Times. Политик выразил надежду, что его жена Уша Вэнс, которая имеет индийские корни, обратится в католическую веру. Такое заявление он сделал во время мероприятия в Университете Миссисипи.

Надеюсь ли я, что в конце концов она каким-то образом проникнется тем же, чем я проникся в церкви? Да, я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в конце концов моя жена воспримет это так же, — заявил он.

После этого в адрес Вэнса последовала критика как от представителей Индии, так и от американцев индийского происхождения. По их словам, политик проявил неуважение к вере своей жены и показал, что, по его мнению, иудаизм занимает второстепенное место в мире. Исполнительный директор Индуистского американского фонда Сухаг Шукла отметила, что Вэнс не пастор, которому подобная риторика простительна, а вице-президент.

