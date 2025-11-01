Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:40

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на субботу, 1 ноября, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников ВСУ на подлете к столице. О первом сбитом дроне глава города сообщил в 00:40.

После этого в канале мэра появилось еще несколько сообщений о трех уничтоженных БПЛА.

Еще о двух сбитых беспилотниках Собянин сообщил в 03:48.

«Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Также ночью 1 ноября в Курской области были приведены в действие средства противовоздушной обороны, соответствующее предупреждение распространил оперативный штаб региона в Telegram. Жителям области рекомендовано сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

«В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА!» — уточняется в сообщении.

Активация систем ПВО связана с объявленной ранее угрозой воздушной атаки.

Кроме того, в городах и районах Липецкой области также была объявлена угроза беспилотников. Как сообщила пресс-служба местного МЧС, предупреждение о красном уровне опасности касается города Ельца и еще четырех территорий региона. Информацию о воздушной опасности подтвердил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО», — говорится в публикации.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ, элементы БПЛА найдены у дома в Туле.

«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал он в Telegram-канале.

Миляев отметил, что в связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено, организованы пути объезда.

Также силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА по северу Ростовской области — в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — заявил он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Минобороны сообщили, что в течение ночи с 30 на 31 октября ВСУ попытались атаковать 14 регионов РФ с помощью 130 БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников сбили над Курской областью — 31.

В ведомстве добавили, что 21 дрон был уничтожен в Воронежской области, 14 — в Белгородской и 10 — в Брянской. По девять БПЛА нейтрализовали в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть — в Липецкой и Ярославской. Пять дронов сбили в Ростовской области, четыре — в Волгоградской, три — в Калужской, два — в Рязанской и один — в Московском регионе.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Брянской области украинские дроны атаковали ферму «Мираторг» в селе Хоромном Климовского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. «К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.

Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от столицы региона. «Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — написал он.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Владимирскую область.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
