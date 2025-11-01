Политолог сравнил ситуацию в Венесуэле с Карибским кризисом

Ситуация в отношениях между США и Венесуэлой может привести к повторению Карибского кризиса, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его мнению, Москве не следует полностью портить взаимоотношения с Вашингтоном в текущем положении.

Перед Москвой стоят сложные проблемы, потому что сейчас не хотелось бы ссориться с администрацией [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), учитывая возможность каких-то договоренностей на украинском направлении. При этом надо учитывать и то, что расширение военно-технического сотрудничества с Венесуэлой — это возможности для контригры. Но, конечно, здесь надо проявлять осторожность для того, чтобы не спровоцировать кризис, поскольку ситуация начинает походить на то, что происходило накануне Карибского кризиса 1962 года, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что конфликт начался с размещения американских ядерных систем в Турции, что привело к ответной установке ракет СССР на Кубе. По словам политолога, крайне важно не допустить повторения подобной ситуации. Кортунов призвал решить проблему политико-дипломатическим путем через соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что американская десантная группа военно-морских сил продолжает движение к венесуэльскому острову Ла-Орчила. По данным спутникового наблюдения, десантный корабль USS Iwo Jima, сопровождаемый другими судами, значительно сократил расстояние до стратегически значимого объекта.