Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:15

Адвокат дал советы, как уберечься от навязанных услуг банков

Адвокат Панасюк: детализация услуг позволит избежать лишних банковских трат

Работа отделения банка Работа отделения банка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать лишних банковских трат, рекомендуется при оформлении услуги запрашивать ее детализацию, заявил «Газете.Ru» адвокат Валерий Панасюк. В документе должны расписать, что конкретно входит в пакет и за что именно взимается оплата.

Если банк отказывается предоставить такие сведения, можно обратиться в другую организацию или пожаловаться в Центральный банк. Суд, как правило, в таких вопросах остается на стороне потребителей. При доказанном факте навязанной услуги клиенты вправе отказаться от нее и вернуть себе уплаченные средства, — уточнил Панасюк.

Он напомнил, что при оформлении кредитов важно внимательно прочитать все документы перед подписанием. В случаях, если сотрудник организации прямо оказывает давление, навязывая лишние услуги, клиент может зафиксировать происходящее на видео или аудио. С доказательствами можно пожаловаться в службу безопасности банка.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на сегодняшний день россиянам гораздо выгоднее открывать короткие банковские вклады до полугода. По истечении этого срока он посоветовал заключить новый договор с актуальной ставкой.

банки
услуги
адвокаты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.