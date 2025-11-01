Адвокат дал советы, как уберечься от навязанных услуг банков

Чтобы избежать лишних банковских трат, рекомендуется при оформлении услуги запрашивать ее детализацию, заявил «Газете.Ru» адвокат Валерий Панасюк. В документе должны расписать, что конкретно входит в пакет и за что именно взимается оплата.

Если банк отказывается предоставить такие сведения, можно обратиться в другую организацию или пожаловаться в Центральный банк. Суд, как правило, в таких вопросах остается на стороне потребителей. При доказанном факте навязанной услуги клиенты вправе отказаться от нее и вернуть себе уплаченные средства, — уточнил Панасюк.

Он напомнил, что при оформлении кредитов важно внимательно прочитать все документы перед подписанием. В случаях, если сотрудник организации прямо оказывает давление, навязывая лишние услуги, клиент может зафиксировать происходящее на видео или аудио. С доказательствами можно пожаловаться в службу безопасности банка.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на сегодняшний день россиянам гораздо выгоднее открывать короткие банковские вклады до полугода. По истечении этого срока он посоветовал заключить новый договор с актуальной ставкой.