01 ноября 2025 в 10:00

Российские миллиардеры еще больше разбогатели в 2025 году

Boolmberg: состояние богатейших миллиардеров РФ выросло на $22 млрд в 2025 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Состояние богатейших российских миллиардеров с начала 2025 года выросло более чем на $22 млрд, сообщает Bloomberg в обновленном рейтинге Billionaires Index. В нем изменения капитала рассчитаны на основе биржевых котировок акций.

Согласно рейтингу, на первом месте расположился основатель «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние увеличилось на $4,84 млрд и достигло $28,1 млрд. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишера Усманова увеличилось на $4,86 млрд — до $18,1 млрд. Значительный рост также показал создатель Telegram Павел Дуров, чей капитал вырос на $3,71 млрд — до $14,7 млрд.

В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за тот же период потерял $2,86 млрд. Его текущее состояние оценивается в $23 млрд.

Ранее сообщалось, что число долларовых миллиардеров в России и Великобритании увеличилось за последний год, достигнув 128 человекa. Страны заняли третье и четвертое места в рейтинге соответственно. Согласно докладу, в России с 2024 года появились шесть новых долларовых миллиардеров. При этом их совокупное состояние сократилось с $469 млрд до $457 млрд. При подсчете учитывались все имеющиеся у них активы.

Россия
миллиардеры
деньги
активы
богатство
