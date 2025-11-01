Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Доктор наук рассказал, могут ли человека ошибочно признать мертвым

Сомнолог Бузунов: современные технологии исключают ошибки при констатации смерти

Санитарный автомобиль Санитарный автомобиль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные технологии позволяют безошибочно определить, жив человек или нет, рассказал в разговоре с KP.RU доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов. По словам эксперта, в таких случаях медики анализируют работу головного мозга и сердца.

Человек может кратковременно потерять сознание из-за болезни или травматического шока, а его посчитают умершим и отвезут в морг — такие случаи описаны. Наверное, врачи там были некомпетентные или нетрезвые, — заявил собеседник.

Бузунов добавил, что иногда сердце продолжает работать, даже когда мозг уже не проявляет признаков активности. В подобных ситуациях принимается решение об отключении систем жизнеобеспечения.

Ранее в Италии 78-летний житель Тарквинии, которому врачи констатировали смерть, спустя полчаса пришел в себя и поинтересовался, что с его детьми. У пациента произошла остановка сердца. Мужчина «воскрес» в тот момент, когда к дому уже направлялся катафалк, после чего его доставили в больницу. Подобные случаи специалисты называют феноменом Лазаря. Он впервые был описан в медицинских журналах в 1982 году.

