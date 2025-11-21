Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:03

«Премия Рунета» продлила срок приема заявок на конкурс «Код мечты»

Фото: Пресс-центр Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
«Премия Рунета» продлила срок приема заявок на конкурс «Код мечты» по основным номинациям до 23 ноября 2025 года включительно. Регистрация для участников специальной номинации «Дети в рунете» пройдет до 25 ноября включительно.

Всего в этом году представлено 22 номинации. Одними из самых востребованных из них стали «Социальные проекты», «Образовательный проект в ИТ», «Журналистский проект в ИТ» и «Креативные индустрии». В каждой из номинаций определят одного победителя и двух лауреатов.

Лауреатов премии ожидают уникальные награды: приглашение на первый в своей истории ИТ-бал и вступление в ряды лидеров цифровой сферы. В программу также войдет благотворительный аукцион «Галерея смыслов». Завершит церемонию презентация нового Женского клуба РАЭК.

Ранее стало известно, что в этом году в рамках премии представили новые номинации для бизнеса. Среди них выделили следующие: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие».

премии
конкурсы
технологии
бизнес
