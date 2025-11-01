Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо число задержанных лиц, скрывавшихся от следствия и суда

Глава ФССП Аристов: приставы задержали свыше 5 тыс. скрывавшихся от суда лиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 5 тыс. лиц, скрывавшихся от следствия и суда, задержаны в текущем году, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. При этом 555 из них находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о значительном вкладе в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности.

При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, сотрудниками органов принудительного исполнения задержано свыше 5 тысяч лиц, — отметил он.

До этого Аристов сообщил, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов в течение 2025 года успешно пресекали попытки проноса в здания судов опасных предметов. Только за девять месяцев текущего года было выявлено и изъято более 268 тыс. единиц запрещенных предметов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что увеличение числа налоговых проверок оказывает психологическое воздействие на налогоплательщиков и побуждает их отказываться от теневых схем. По его словам, ФНС усилила контроль из-за недостаточного сбора налога на прибыль.

