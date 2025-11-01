От +18 до –37: гололед и адские морозы — погода в РФ с 3 по 9 ноября

На предстоящей неделе ожидаются теплые и дождливые дни в центре Европейской России. На юге будет сухо и до +18. За Уралом прогнозируются снегопады и морозы, в Якутии похолодает до –37. Какая будет погода в период с 3 по 9 ноября, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

К какой погоде следует готовиться москвичам

В Москве в понедельник, 3 ноября, будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой дождь. Температура ночью составит 3–5 градусов тепла, по области местами до нуля, днем — от +8 до +10. Во вторник будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8, днем — 6–11 градусов выше нуля.

В среду, 5 ноября, также будет облачно, но дождь ожидается лишь местами. Ночью столбики термометров покажут 2–7 градусов тепла, днем — 5–10. К четвергу может потеплеть до +13 градусов, осадки прекратятся. Ближе к выходным станет прохладнее, днем — до +7, ночами в области не исключены заморозки.

На севере Центрального федерального округа, в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в начале недели местами ожидается дождь со снегом. По ночам местами возможны слабые заморозки. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 0 до +5. В последующие сутки ночные минимумы вырастут до 2–9 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут от +5 до +11, ожидаются дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в понедельник будет преимущественно без осадков. Столбики термометров ночью покажут от +1 до +6 градусов. В последующие сутки ночные температуры начнут расти. К среде воздух прогреется до +4–9. Днем на протяжении рабочей недели ожидается 7–12 градусов тепла. Дожди будут идти во вторник и местами в среду.

В регионах центрального Черноземья, в Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областях будет преимущественно без осадков. В северных районах местами возможны небольшие кратковременные дожди. По ночам в начале недели ожидается температура от +1 до +6 градусов, ближе к выходным местами до +10. Днем столбики термометров будут показывать от +8 до +13.

В каких регионах объявили опасность гололеда

На следующей неделе в Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +9 градусов, днем в понедельник — +5–10. К середине недели потеплеет местами до +13, ближе выходным температура воздуха составит от +7 до +9.

В Карелии и Мурманской области выпадут дожди и снег, особенно в понедельник. По ночам столбики термометров будут показывать от 0 до +6 градусов. Местами возможны небольшие заморозки, днем преобладающая температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +3 до +10.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях ожидаются дожди со снегом. В понедельник в Ненецком автономном округе и в Архангельской области прогнозируется гололед. В начале недели по ночам ожидаются морозы до –7 градусов, днем — от –4 до +1. К среде потеплеет. По ночам будет подмораживать до –4, а в дневное время максимальная температура воздуха составит +4 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где ожидается потепление, несмотря на приближение зимы

На севере Приволжья, в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в начале недели будет холоднее, чем в конце. В понедельник осадки не ожидаются, ночью температура воздуха составит до –5 градусов, днем — от –1 до +4. Во вторник начнутся дожди со снегом и потеплеет примерно на два градуса. Ближе к выходным ночной минимум составит –1 градус, днем — +2–7.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в начале недели ожидается похолодание. Затем начнется небольшое потепление. В понедельник ночью температура воздуха составит от –3 до +2 градусов, днем — 1–6 выше нуля. Во вторник будет на один градус теплее. К среде днем потеплеет до +9, а ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5. В понедельник осадки не ожидаются, а к среде местами пойдут дожди с мокрым снегом.

В каких регионах будет теплее всего

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях ожидается довольно ровная погода без осадков. По ночам температура воздуха составит от +1 до +7, а в дневные часы — 8–14 градусов тепла.

В Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее и республиках Северного Кавказа в начале недели будет без осадков. В среду и четверг местами ожидаются дожди. В понедельник ночью столбики термометров покажут 2–7 градусов выше нуля, во вторник — 3–8. К середине недели потеплеет до 5–10 градусов. В дневные часы 3 ноября ожидается температура воздуха от +11 до +16. Ближе к выходным местами столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Где ожидается сильный ветер, дожди и снег

На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, местами пройдут снегопады. Во вторник, 4 ноября, осадки не ожидаются. Ночные температуры будут колебаться от –11 до –17 градусов, а днем — от –6 до –12.

В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях в понедельник ночью прогнозируются морозы до –10, днем — 1–6 градусов ниже нуля. Осадки не прогнозируются. Со вторника возможны дожди со снегом. В ночь на 4 ноября местами подморозит до –11 градусов, в последующие сутки ночные температуры ожидаются в диапазоне от –4 до –9, днем — от –5 до +2.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях в начале недели прогнозируются дожди со снегом. Затем по мере продвижения холодных воздушных масс они перейдут в снегопады. В понедельник ночью столбики термометров покажут минус 1–6, днем — от –2 до +3 градусов. К выходным похолодает до 6–11 ниже нуля ночью и до минус 1–6 градусов днем.

В Республике Алтай, Хакасии, Туве, в центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области в понедельник прогнозируются дожди со снегом. В центральных районах Красноярья ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Ночью 3 ноября столбики термометров в этих регионах юго-восточной Сибири покажут в диапазоне от –2 до –7, днем — от –3 до +2. Во вторник похолодает. По ночам — до –13, в дневные часы 4 и 5 ноября — до 1–6 ниже нуля. К концу недели местами столбики термометров опустятся до –15 градусов.

На севере Красноярского края прогнозируются снегопады. В начале недели ожидаются ночные морозы от –12 до –17. К ее середине они усилятся, местами воздух остынет до –21. Днем в понедельник температура составит минус 8–13 градусов, во вторник — 10–15 ниже нуля. К выходным чуть потеплеет — до 8–14 градусов ниже нуля.

В каких регионах будет холоднее всего

В Иркутской области по ночам ожидается температура до –10 градусов, днем — от –1 до +5, преимущественно без осадков. В Бодайбо и восточных районах местами воздух остынет до –20. Днем столбики термометров будут показывать от –1 до –7, выпадет снег.

В Бурятии по ночам прогнозируетая температура воздуха от –2 до –7, на северо-востоке — до –17. Днем столбики термометров покажут от +1 до +4, местами до +7 градусов. Снегопады с дождями ожидаются в среду и четверг.

В Забайкальском крае в дневное время будет от –2 до +5 градусов, по ночам — минус 4–10, местами на севере до –14 градусов. Временами будет выпадать снег.

Прохожие на одной из улиц во время снегопада в Нерюнгри Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

В Якутии ожидаются снегопады. Наиболее сильные прогнозируются в западных и южных районах в понедельник, 3 ноября. Преобладающая температура воздуха днем составит от –16 до –23 градусов, по ночам в понедельник — минус 21–26. К середине недели в центре Республики Саха подморозит до –31, а в Верхоянске в ночь на 5 ноября столбики термометров опустятся до –37.

На Чукотке местами ожидаются снегопады. Температура по ночам будет опускаться до минус 19–25 градусов, днем от –15 до –20.

В Магаданской области и на севере Камчатки в ночные часы столбики термометров будут показывать от –9 до –16 градусов, днем — минус 3–9. Практически повсеместно прогнозируются снегопады. На юге Камчатки будет существенно теплее. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до –2 градусов, а днем — до +5. Осадки в виде умеренных дождей прогнозируются в четверг, 6 ноября.

Где морозы будут сменяться относительным теплом

В Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях на протяжении рабочей недели ожидаются дожди со снегом. Преобладающие температуры ночью составят от –6 до –13 градусов, днем — от –2 до +3.

В Приморье и на Сахалине в начале недели в ночные часы столбики термометров покажут от 0 до –6, днем — 2–7 градусов тепла. Затем потеплеет до 6–12 в дневное время. По ночам ожидается температура воздуха от –3 до +2. В понедельник и во вторник будет без осадков, а со среды местами начнутся дожди с мокрым снегом.

