От +18 до –37: гололед и адские морозы — погода в РФ с 3 по 9 ноября

На предстоящей неделе ожидаются теплые и дождливые дни в центре Европейской России. На юге будет сухо и до +18. За Уралом прогнозируются снегопады и морозы, в Якутии похолодает до –37. Какая будет погода в период с 3 по 9 ноября, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
К какой погоде следует готовиться москвичам
В Москве в понедельник, 3 ноября, будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой дождь. Температура ночью составит 3–5 градусов тепла, по области местами до нуля, днем — от +8 до +10. Во вторник будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8, днем — 6–11 градусов выше нуля.
В среду, 5 ноября, также будет облачно, но дождь ожидается лишь местами. Ночью столбики термометров покажут 2–7 градусов тепла, днем — 5–10. К четвергу может потеплеть до +13 градусов, осадки прекратятся. Ближе к выходным станет прохладнее, днем — до +7, ночами в области не исключены заморозки.
На севере Центрального федерального округа, в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в начале недели местами ожидается дождь со снегом. По ночам местами возможны слабые заморозки. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 0 до +5. В последующие сутки ночные минимумы вырастут до 2–9 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут от +5 до +11, ожидаются дожди.
В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в понедельник будет преимущественно без осадков. Столбики термометров ночью покажут от +1 до +6 градусов. В последующие сутки ночные температуры начнут расти. К среде воздух прогреется до +4–9. Днем на протяжении рабочей недели ожидается 7–12 градусов тепла. Дожди будут идти во вторник и местами в среду.
В регионах центрального Черноземья, в Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областях будет преимущественно без осадков. В северных районах местами возможны небольшие кратковременные дожди. По ночам в начале недели ожидается температура от +1 до +6 градусов, ближе к выходным местами до +10. Днем столбики термометров будут показывать от +8 до +13.
В каких регионах объявили опасность гололеда
На следующей неделе в Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +9 градусов, днем в понедельник — +5–10. К середине недели потеплеет местами до +13, ближе выходным температура воздуха составит от +7 до +9.
В Карелии и Мурманской области выпадут дожди и снег, особенно в понедельник. По ночам столбики термометров будут показывать от 0 до +6 градусов. Местами возможны небольшие заморозки, днем преобладающая температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +3 до +10.
В Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях ожидаются дожди со снегом. В понедельник в Ненецком автономном округе и в Архангельской области прогнозируется гололед. В начале недели по ночам ожидаются морозы до –7 градусов, днем — от –4 до +1. К среде потеплеет. По ночам будет подмораживать до –4, а в дневное время максимальная температура воздуха составит +4 градуса.
Где ожидается потепление, несмотря на приближение зимы
На севере Приволжья, в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в начале недели будет холоднее, чем в конце. В понедельник осадки не ожидаются, ночью температура воздуха составит до –5 градусов, днем — от –1 до +4. Во вторник начнутся дожди со снегом и потеплеет примерно на два градуса. Ближе к выходным ночной минимум составит –1 градус, днем — +2–7.
В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в начале недели ожидается похолодание. Затем начнется небольшое потепление. В понедельник ночью температура воздуха составит от –3 до +2 градусов, днем — 1–6 выше нуля. Во вторник будет на один градус теплее. К среде днем потеплеет до +9, а ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5. В понедельник осадки не ожидаются, а к среде местами пойдут дожди с мокрым снегом.
В каких регионах будет теплее всего
В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях ожидается довольно ровная погода без осадков. По ночам температура воздуха составит от +1 до +7, а в дневные часы — 8–14 градусов тепла.
В Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее и республиках Северного Кавказа в начале недели будет без осадков. В среду и четверг местами ожидаются дожди. В понедельник ночью столбики термометров покажут 2–7 градусов выше нуля, во вторник — 3–8. К середине недели потеплеет до 5–10 градусов. В дневные часы 3 ноября ожидается температура воздуха от +11 до +16. Ближе к выходным местами столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
Где ожидается сильный ветер, дожди и снег
На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, местами пройдут снегопады. Во вторник, 4 ноября, осадки не ожидаются. Ночные температуры будут колебаться от –11 до –17 градусов, а днем — от –6 до –12.
В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях в понедельник ночью прогнозируются морозы до –10, днем — 1–6 градусов ниже нуля. Осадки не прогнозируются. Со вторника возможны дожди со снегом. В ночь на 4 ноября местами подморозит до –11 градусов, в последующие сутки ночные температуры ожидаются в диапазоне от –4 до –9, днем — от –5 до +2.
В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях в начале недели прогнозируются дожди со снегом. Затем по мере продвижения холодных воздушных масс они перейдут в снегопады. В понедельник ночью столбики термометров покажут минус 1–6, днем — от –2 до +3 градусов. К выходным похолодает до 6–11 ниже нуля ночью и до минус 1–6 градусов днем.
В Республике Алтай, Хакасии, Туве, в центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области в понедельник прогнозируются дожди со снегом. В центральных районах Красноярья ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Ночью 3 ноября столбики термометров в этих регионах юго-восточной Сибири покажут в диапазоне от –2 до –7, днем — от –3 до +2. Во вторник похолодает. По ночам — до –13, в дневные часы 4 и 5 ноября — до 1–6 ниже нуля. К концу недели местами столбики термометров опустятся до –15 градусов.
На севере Красноярского края прогнозируются снегопады. В начале недели ожидаются ночные морозы от –12 до –17. К ее середине они усилятся, местами воздух остынет до –21. Днем в понедельник температура составит минус 8–13 градусов, во вторник — 10–15 ниже нуля. К выходным чуть потеплеет — до 8–14 градусов ниже нуля.
В каких регионах будет холоднее всего
В Иркутской области по ночам ожидается температура до –10 градусов, днем — от –1 до +5, преимущественно без осадков. В Бодайбо и восточных районах местами воздух остынет до –20. Днем столбики термометров будут показывать от –1 до –7, выпадет снег.
В Бурятии по ночам прогнозируетая температура воздуха от –2 до –7, на северо-востоке — до –17. Днем столбики термометров покажут от +1 до +4, местами до +7 градусов. Снегопады с дождями ожидаются в среду и четверг.
В Забайкальском крае в дневное время будет от –2 до +5 градусов, по ночам — минус 4–10, местами на севере до –14 градусов. Временами будет выпадать снег.
На Чукотке местами ожидаются снегопады. Температура по ночам будет опускаться до минус 19–25 градусов, днем от –15 до –20.
В Магаданской области и на севере Камчатки в ночные часы столбики термометров будут показывать от –9 до –16 градусов, днем — минус 3–9. Практически повсеместно прогнозируются снегопады. На юге Камчатки будет существенно теплее. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до –2 градусов, а днем — до +5. Осадки в виде умеренных дождей прогнозируются в четверг, 6 ноября.
Где морозы будут сменяться относительным теплом
В Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях на протяжении рабочей недели ожидаются дожди со снегом. Преобладающие температуры ночью составят от –6 до –13 градусов, днем — от –2 до +3.
В Приморье и на Сахалине в начале недели в ночные часы столбики термометров покажут от 0 до –6, днем — 2–7 градусов тепла. Затем потеплеет до 6–12 в дневное время. По ночам ожидается температура воздуха от –3 до +2. В понедельник и во вторник будет без осадков, а со среды местами начнутся дожди с мокрым снегом.
