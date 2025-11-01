Британский аналитик отметил слабую сторону ВСУ Военный аналитик Меркурис: ВСУ больше не могут сопротивляться России

ВСУ больше не могут сопротивляться России, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис. Он пояснил, что украинские военные не держат позиции и быстро отступают.

Я должен сказать: как такового сопротивления со стороны украинцев больше нет, — сказал Меркурис.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров во время противостояния за населенный пункт Красногорское в Запорожской области. Ведомство отметило, что ВСУ потеряли большое количество солдат и бронетехники из-за штурмов.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил со ссылкой на собственные источники, что Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) психически нездоровыми людьми. По его словам, в населенный пункт пересылают алкоголиков и наркоманов, а также тех, кого смогли собрать.

В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору считает, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе относительно ситуации в Красноармейске (Покровске). По его мнению, политик пытается создать излишне оптимистичную картину происходящего.