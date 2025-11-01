Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:58

Ушедший на СВО американец обратился к Путину

Ушедший на СВО американец Хаффман поблагодарил Путина за выдачу гражданства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетный американец Дерек Хаффман, который отправился на СВО, обратился к президенту РФ Владимиру Путину и поблагодарил за выдачу российского гражданства. Он подчеркнул, что для него большая честь и гордость быть гражданином России.

Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо, — отметил Хаффман.

Он добавил, что получил свой паспорт, когда прибыл в отпуск из зоны СВО. Его жена и дети собираются подать заявление на получение гражданства в ближайшие недели. Хаффман подчеркнул, что быть гражданином России — прекрасное чувство.

Ранее сообщалось, что Хаффман перебрался в Россию, а через несколько месяцев подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Участвовать в СВО его побудило желание стать частью новой родины. Уроженец Техаса жил с женой ДеАнной и тремя дочерьми под Истрой. Рядом с ними проживают другие выходцы из США.

