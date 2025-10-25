Морозы со снегопадами до −25, лето и +24: погода в РФ 27 октября — 2 ноября

Относительно теплые, но при этом дождливые дни ожидаются в европейской части страны, особенно на юге, где местами возможны островки лета. Практически везде температурный фон окажется выше климатической нормы, наиболее существенно — в северных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, но это не значит, что туда не пришла зима. О погоде в РФ на неделе с 27 октября по 2 ноября NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где будет тепло и дождливо

В Москве погода будет дождливая, но относительно теплая с температурой выше климатической нормы. В начале недели, 27 и 28 октября, в дневные часы воздух прогреется до 4–9 градусов. Со среды также продолжатся небольшие дожди, но температурный фон постепенно станет понижаться: с 29 по 31 октября по ночам в диапазоне от нуля до +5 градусов, днем — 3–8 градусов. В выходные по ночам не исключены слабые заморозки, столбики термометров покажут от −1 до +4, днем — до +5, ожидаются небольшие осадки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в дневные часы в понедельник и вторник местами до +10 градусов. Во второй половине недели 5–7 градусов тепла. По ночам в диапазоне от +1 до +6, заморозки до −2 градусов ожидаются в первые дни ноября. Везде будут идти дожди.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в первой половине недели воздух может прогреваться до +12 градусов, во второй — не более +8. Это примерно на четыре градуса выше климатической нормы. Ежедневно здесь будут идти небольшие и умеренные дожди.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях временами возможны интенсивные дожди, во вторник и четверг — сильные. Максимальная температура воздуха в начале недели до +12, ближе к выходным — до +9.

Куда придет метель с сильным ветром

В Петербурге в начале недели дневная температура может достигать +10, во второй половине семидневки — до +8 градусов. Небольшие дожди прогнозируются на протяжении всего периода, как и в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Калининградской и Мурманской областях.

Температура воздуха в этих регионах будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса. В начале недели термометры будут показывать в диапазоне от +8 до +10, к концу недели, как и в Северной столице, похолодает примерно на два пункта. По ночам здесь практически обойдется без заморозков, за исключением Мурманской области, где с середины недели подморозит до −3 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области также теплее климатической нормы примерно на пять градусов. В течение недели днем воздух прогреется до плюс 2–7 градусов, ожидаются осадки в виде дождей, мокрого снега и снега. В Коми 27 октября прогнозируется метель и ветер до 18–23 метров в секунду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где сохранится почти летняя погода

На севере Приволжского федерального округа (в Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, а также Кировской и Нижегородской областях) в первой половине недели воздух прогреется до +11 градусов, возможны небольшие и умеренные дожди. К середине периода осадки усилятся и станет прохладнее — дневная температура будет держаться в районе +9 градусов. К концу недели похолодает до 6–8 градусов выше нуля, дожди при этом продолжатся. Такой температурный фон для этих субъектов выше климатической нормы примерно на пять градусов.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура воздуха в течении недели будет повышаться. Если в понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до +12 градусов, ближе к выходным местами до +16. Такие показатели примерно на пять-шесть пунктов выше климатической нормы. Что касается осадков, то здесь будут идти дожди, во вторник и четверг — сильные.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, так же как и на юге Приволжского федерального округа, дожди, во второй половине — интенсивные. В дневное время воздух прогреется здесь до 17–19 градусов тепла, местами в среду и четверг до +20.

На Кубани, в Адыгее, Ставрополье и республиках Северного Кавказа будет держаться самая теплая погода в стране с температурой на пять градусов выше климатической нормы. В понедельник столбики термометров поднимутся здесь до +19 градусов, ожидаются небольшие дожди. Во вторник потеплеет до +24 градусов, дожди при этом усилятся. В среду — до +21 градуса, преимущественно без осадков. С четверга похолодание продолжится — термометры покажут не более +19 градусов, дожди не прогнозируются.

В каких регионах ожидаются самые сильные погодные аномалии

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе аномальное для этих регионов тепло — температура, как ожидается, будет здесь на семь градусов выше средних многолетних значений. Днем термометры покажут 7–8 градусов выше нуля, временами до +11, по ночам — в диапазоне от −1 до −6. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождей, а на Крайнем Севере — мокрого снега.

В Свердловской и Тюменской областях будет на шесть градусов теплее нормы. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +10 градусов. В течение всего периода прогнозируются небольшие дожди, их усиление возможно в среду, 29 октября.

В Челябинской и Курганской областях также весьма тепло для этого времени года и преимущественно без осадков. Температура воздуха в понедельник и вторник может достигать +12 градусов, в последующие дни потеплеет до 13–15 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Омской областях в первой половине недели днем до +9 градусов, ближе к выходным потеплеет до +11, но по ночам небольшие морозы — от −1 до −6 градусов. В понедельник умеренные дожди или мокрый снег, в последующие дни местами небольшие кратковременные дожди.

На севере Красноярского края будет держаться аномально теплая погода с осадками. Температура воздуха здесь будет колебаться около нулевой отметки, во вторник и среду местами по ночам и в утренние часы подморозит до минус 10–12 градусов, а в четверг, 30 октября, в отдельных районах до −19. При этом дневная температура во второй половине недели поднимется до +2 градусов.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области теплее климатической нормы примерно на четыре градуса. Максимальная дневная температура будет доходить здесь до +5 градусов, в основном — от −2 до +4, по ночам — от −2 до −8, в понедельник местами до −12 градусов. Осадки в виде снега и мокрого снега.

Где будет холоднее всего

В Бурятии в начале недели без осадков, со вторника до четверга дожди со снегом. В начале периода местами столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов, к середине — местами до +4. По ночам температуры отрицательные, в отдельные периоды до −10.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков за исключением четверга, когда возможен дождь со снегом. Максимальная дневная температура до +5, но преимущественно от −1 до +3. По ночам в отдельных районах до −14.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии морозы, хотя в центре республики температура будет немного выше климатической нормы. В дневные часы около −3, по ночам местами до −25 градусов. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег. В среду преимущественно без осадков, в последующие сутки — умеренные снегопады.

На севере Республики Саха ветра, местами метели. Дневная температура воздуха здесь опустится с −3 градусов в понедельник до −6 в четверг. По ночам подморозит до −20 градусов. Несмотря на отрицательные показатели, для этой территории такой температурный фон примерно на семь градусов выше климатической нормы. Наиболее интенсивные снегопады здесь ожидаются в первые два дня недели, затем осадки ослабнут.

Где в России стоит готовиться к сильному ненастью

В Амурской области днем от +2 до +5, по ночам на севере региона местами до −21 градуса. Здесь ожидается небольшой и умеренный снег.

В южной части Хабаровского края днем от плюс 4–6 градусов в начале недели до +9 во второй половине. Но при этом здесь ожидаются осадки. В восточных районах 27–28 октября прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и снег, гололедные явления, налипания мокрого снега. В прибрежных районах ветер усилится до 18–23 метров в секунду.

В Приморье также неделя начнется с интенсивных дождей и сильного ветра. В понедельник и вторник воздух прогреется до 7–8 градусов тепла, а когда циклон уйдет и осадки ослабнут, местами во второй половине недели потеплеет до +15 градусов, что соответствует климатической норме.

На Сахалине также прогнозируются сильные и очень сильные осадки. В понедельник и вторник может выпасть может выпасть 35–40 миллиметров. Температура воздуха 27 октября на юге региона поднимется до +14, к середине недели станет прохладнее и максимальные значения не превысят отметки плюс 9–11 градусов.

