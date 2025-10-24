Стужа до минус 20 и ледяные вьюги? Какую погоду ждать Москве в ноябре 2025

Москва закончит октябрь в теплом секторе циклона. Какая погода пришла к 24 октября, сколько будет градусов в ноябре, когда пора будет «переобувать» машину?

Какая погода пришла в Москву к 24 октября

Новый циклон принес в Москву небольшие дожди. При этом температура воздуха выросла и днем в столице ожидается плюс 7–9 градусов, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В целом Москва надолго останется под влиянием теплого фронта циклонов, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смещаясь по территории региона с запада на восток, циклон закроет небо плотными многослойными облаками, вызовет дожди и продолжит повышение температуры. Температура воздуха плюс 8–10 градусов, по области плюс 6–11. Атмосферное давление будет падать. В субботу местами кратковременные дожди, ночью плюс 5–7, днем плюс 9–11 градусов», — прогнозирует Леус.

Как заканчивается октябрь в Москве, чего ждать в ноябре 2025 года

По словам синоптика, в предстоящие выходных погода будет очень теплой — на 4-5 градусов выше средних многолетних показателей. При этом комфортной погоду не назовешь, предупредил Леус, она будет облачной и ветреной, с локальными дождями и очень низким атмосферным давлением. Примерно такую осеннюю погоду теплее нормы циклоны сохранят в Москве до конца октября.

Позднякова согласна: солнца ждать не приходится. Она заявила NEWS.ru, что в начале ноября в Москве ожидается первый снег и резкое падение температуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Конец октября в Москве будет довольно теплым. А вот на первой пятидневке ноября не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды», — отметила Позднякова.

Между тем долговременный прогноз «Метеоновостей» предполагает, что в первых числах ноября бабье лето может вернуться снова: 3–4 ноября дневная температура на фоне дождей вырастет до плюс 11 градусов. По прогнозам синоптиков, такие резкие перепады будут повторяться всю зиму 2025–2026 годов.

Леус рекомендовал автомобилистам использовать теплые длинные ноябрьские выходные, чтобы «переобуть» автомобили на зимние шины.

«Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже плюс 2,5 градуса, ну и в-третьих, по среднесрочному прогнозу, после 5 ноября в регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки время от времени будут идти в смешанной фазе, а и днем температура с трудом дотянется до отметки в плюс 5 градусов. Пора», — подчеркнул синоптик в своем Telegram-канале.

«Период глубокой осени» продолжится до конца октября. В ноябре ожидается настоящее предзимье», — согласен с ним синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог Александр Сергеев рассказал NEWS.ru, что резкое похолодание до минус 5 градусов ожидается к середине ноября, который станет «месяцем климатического безумия».

«Мы увидим и интенсивные осадки, и сильные ветра, снежные бури, значительные перепады температур», — объявил синоптик.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 см», — согласен с ним Тишковец.

Ожидать ли стужу до минус 20 градусов, пока непонятно. Устойчивые морозы устанавливаются в столице в ноябре в конце месяца.

