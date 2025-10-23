Внезапная оттепель? Прогноз погоды в Москве, чего ждать в выходные

В Москву и Петербург придет «старое» бабье лето в последние выходные октября. Сколько будет градусов, как меняется погода, чего ждать в начале ноября?

Какая погода пришла в Москву к 23 октября

Несмотря на похолодание в Центральной России, в Московской области температура воздуха в ночь на 23 октября оставалась положительной, констатирует метеоролог Татьяна Позднякова. Так, в Москве на ВДНХ минимум температуры пришелся на 8 утра и составил плюс 4,1 градуса, в Бутово было 1,5 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице России не ожидается серьезного похолодания или осадков. На Москву действует область высокого давления, протянувшаяся с востока.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в начале дня местами очаги туманов. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, по области — плюс 4–9. Атмосферное давление будет падать. В пятницу небольшие дожди, ночью — плюс 3–5, днем — плюс 8–10 градусов», — прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сколько градусов в Москве в выходные, чего ждать от погоды на неделе

Гидрометцентр Москвы прогнозирует существенной потепление в столице в выходные: придет «старое» бабье лето, которое ранее прогнозировали синоптики.

С пятницы, 24 октября, по понедельник, 27 октября, днем в Москве температура воздуха будет достигать плюс 8–9 градусов, на 3 градуса вышел среднемесячной нормы. Ночью будет плюс 5–7 градусов. Синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков при южном ветре. По данным Foreca, в выходные выпадет более 7 мм осадков, новый ливень ожидается 28 октября, с 13,4 мм осадков за сутки.

Когда в Москву придут заморозки, будет ли бабье лето в ноябре

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. По ее словам, в столице ожидается резкое падение температуры.

«Конец октября в Москве будет довольно теплым. А вот на первой пятидневке ноября не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Поэтому надо радоваться периоду теплой, хотя и сырой погоды в течение оставшихся дней октября и готовиться к тому, что праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды», — отметила Позднякова.

Между тем «Метеоновости» предполагают, что в первых числах ноября бабье лето может вернуться: 3–4 ноября дневная температура на фоне дождей вырастет до плюс 11 градусов.

По прогнозам синоптиков, такие резкие перепады будут повторяться всю зиму 2025–2026 годов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придет резкое потепление

Леус прогнозирует в Санкт-Петербурге осадки, которые принесет приближающийся с запада циклон. Выходные, как и в Москве, будут теплыми.

«В передней части циклона ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9. Атмосферное давление будет падать. В пятницу небольшие дожди, ночью — плюс 4–6, днем — плюс 8–10 градусов», — прогнозирует синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подчеркнул: несмотря на сильную облачность, осадков будет немного.

«Солнце мы не увидим в ближайшие дни, но это сейчас не влияет на температуру воздуха. К нам продолжает поступать очень теплая воздушная масса, поэтому повышение температуры сохранится даже ночью. Намечается отличная погода, для осени, конечно. Будет облачно, но сухо, относительно тихо, а температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на субботу подойдет к плюс 9–10 градусам и днем достигнет плюс 10–12», — прогнозирует Колесов в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует небольшое похолодание на неделе, однако температура в Петербурге до конца октября не опустится ниже нуля.

