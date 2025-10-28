Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:48

В четырех регионах России резко потеплеет после холодов и снега

Вильфанд: в ноябре резко потеплеет в Омской, Томской и Кемеровской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое потепление ожидается в ноябре в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что в первые недели октября там была очень холодная погода и шел снег.

Синоптик отметил, что высокие температуры воздуха ожидаются в Калининградской области. Вильфанд добавил, что в Сочи воздух будет прогреваться до плюс 17–18 градусов. В целом Краснодарский край охватят сильные дожди и порывы ветра, в Крыму и Ставрополье возможно похолодание.

Ранее синоптик заявил, что ноябрь в Москве ожидается теплым и облачным. Он отметил, что в первой половине месяца атмосферное давление повысится на 10–15 мм ртутного столба. Вильфанд отметил, что, несмотря на облачность и дожди, в какие-то дни возможны прояснения.

До этого метеоролог рассказал, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом он подчеркнул, что ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Синоптик отметил, что ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы.

