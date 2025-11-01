Сенатор тайно сняла подчиненную с любовником для шантажа People: в США сенатор попала под суд за скрытую видеосъемку и шантаж

В США сенатор штата Мэриленд Далья Аттар попала под суд из-за обвинения в тайной съемке своей подчиненной во время интимной встречи с женатым мужчиной и последующем шантаже, передает People. Вместе с ней под следствие попали ее брат Джозеф и сотрудник полиции Балтимора Калман Финкельштейн.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемые установили скрытые камеры в датчиках дыма в доме родственника Финкельштейна. В этом помещении регулярно встречались бывшая советница Аттар и ее женатый любовник. С помощью замаскированных устройств злоумышленники записали несколько часов видео интимного характера.

Далее, как утверждает обвинение, брат сенатора Джозеф приступил к шантажу мужчины. Он потребовал, чтобы тот убедил бывшую помощницу Аттар не выступать против ее переизбрания в палату делегатов штата.

24 октября сенатору и ее соучастникам были официально предъявлены обвинения. Сенатор, избранная в этом году, отказалась признать вину. Она заявила, что сторона обвинений не располагает убедительными доказательствами.

Ранее в Японии был арестован инспектор полиции, который вел тайную видеосъемку под юбкой посетительницы магазина в городе Нагоя. 38-летний мужчина был задержан после того, как его действия заметил сотрудник магазина. На телефоне полицейского обнаружено незаконно снятое видео. Он признал вину и объяснил мотивы своего поступка.