27 октября 2025 в 09:51

Мать в российском регионе выгнала сына в мороз без обуви на улицу

МВД: в Магадане женщина выгнала босого 11-летнего ребенка на мороз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Магадане полицейские изъяли двоих несовершеннолетних детей у пьяной матери, сообщили в региональном управлении МВД России. Женщина выгнала на улицу своего 11-летнего сына без обуви в мороз. Младшего ребенка поместили в городской дом малютки, а подростка направили в дом ребенка.

Инцидент произошел на улице Гагарина. По данным пресс-службы МВД, в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что на улицу выбежал заплаканный босой ребенок. Он просил прохожих о помощи.

Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй, пятимесячный сын. Сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей, находящихся в опасной ситуации, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Серове Свердловской области была задержана беременная женщина, у которой изъяли наркотические вещества для личного употребления. В ее доме остались четверо несовершеннолетних детей. Задержанная призналась полицейским в систематическом употреблении запрещенных веществ. Пакет с 1,78 грамма наркотика она получила через интернет-заказ, забрав его из тайника в соседнем городе.

морозы
матери
дети
МВД
Магадан
