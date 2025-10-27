Мать в российском регионе выгнала сына в мороз без обуви на улицу

В Магадане полицейские изъяли двоих несовершеннолетних детей у пьяной матери, сообщили в региональном управлении МВД России. Женщина выгнала на улицу своего 11-летнего сына без обуви в мороз. Младшего ребенка поместили в городской дом малютки, а подростка направили в дом ребенка.

Инцидент произошел на улице Гагарина. По данным пресс-службы МВД, в полицию обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что на улицу выбежал заплаканный босой ребенок. Он просил прохожих о помощи.

Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй, пятимесячный сын. Сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей, находящихся в опасной ситуации, — сказано в сообщении.

