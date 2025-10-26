Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:15

Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки

Синоптик Паршина: в регионах центральной России в конце октября будут идти дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центральной России с 27 октября по 2 ноября прогнозируются дожди, заявила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, осадки будут в основном умеренными, однако местами ожидаются сильные. Синоптик уточнила, что температура воздуха при этом будет держаться в диапазоне +8–12 градусов, что примерно на четыре градуса превышает климатическую норму для этой территории.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях будут идти дожди. В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской — небольшие и умеренные осадки. В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской — интенсивные дожди. Максимальная температура воздуха — до +12, к выходным — до +9, — сказала Паршина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что три российских региона в ближайшие дни ожидает аномальное потепление. По его словам, температура воздуха будет на 6–12 градусов превышать климатическую норму. Метеоролог уточнил, что речь идет о Таймыре, Эвенкийском районе Красноярского края и Хакасии. Там, по его словам, температура может достигать нуля и двух градусов тепла.

