Гендиректора дорожных служб попались на взятках и мошенничестве В Иркутске арестовали двух гендиректоров ДСИО по делу о хищении 14,6 млн рублей

Кировский районный суд города Иркутска заключил под стражу двух генеральных директоров дорожной службы Иркутской области (ДСИО), пишет объединенная пресс-служба судов региона. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и получении взяток.

По версии следствия, один из руководителей присвоил свыше 14,6 млн рублей из бюджета, которые предназначались для создания туристического комплекса. Другого фигуранта подозревают в получении крупных взяток за помощь в реализации этого же контракта.

Приняв во внимание позицию следствия о том, что обвиняемые способны скрыться, помешать расследованию, повлиять на известных им участников процесса, а также уничтожить доказательства, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу по 27 декабря.

