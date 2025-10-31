Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:40

Гендиректора дорожных служб попались на взятках и мошенничестве

В Иркутске арестовали двух гендиректоров ДСИО по делу о хищении 14,6 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кировский районный суд города Иркутска заключил под стражу двух генеральных директоров дорожной службы Иркутской области (ДСИО), пишет объединенная пресс-служба судов региона. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и получении взяток.

По версии следствия, один из руководителей присвоил свыше 14,6 млн рублей из бюджета, которые предназначались для создания туристического комплекса. Другого фигуранта подозревают в получении крупных взяток за помощь в реализации этого же контракта.

Приняв во внимание позицию следствия о том, что обвиняемые способны скрыться, помешать расследованию, повлиять на известных им участников процесса, а также уничтожить доказательства, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу по 27 декабря.

Ранее при обысках у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли 62 млн рублей, $40 тыс. (свыше 3 млн рублей) и более € 2 тыс. (около 185 тыс. рублей). Все денежные средства были изъяты. Деньги в размере 62 250 000 рублей, а также €2100 и $40 000 находятся на специальном счете следственного департамента МВД России.

