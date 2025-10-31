Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:55

Силовики нагрянули к чиновнице из челябинского Соцфонда

ФСБ поймала на посредничестве во взятке сотрудницу челябинского Соцфонда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отделения Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает региональный Следственный комитет. Заместителя начальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми № 1 отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В период с 1 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года обвиняемая, действуя согласованно с двумя лицами, из корыстных побуждений выступила посредником при передаче взятки, — рассказали в пресс-службе.

Следствие считает, что женщина вместе с двумя сообщниками за деньги помогала передать взятку 300 тыс. рублей сотрудникам регионального отделения фонда. За эту сумму чиновники должны были быстрее и без очереди рассмотреть заявления трех местных жительниц на распоряжение маткапиталом и ускорить проверку для выделения средств.

Ранее бывшего директора автошколы в Петербурге признали виновным в получении взяток на общую сумму 993 тыс. рублей. Он обещал ученикам помощь в сдаче экзаменов и утверждал, что они смогут пройти испытания даже при нарушениях ПДД. Суд назначил ему четыре года условно, три года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей.

До этого бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки. Также с Мирзаева взыскана сумма полученной им взятки в полном размере.

