Таможенники сообщили об исполнении указа Путина у границы с Казахстаном ФТС: таможенники обеспечивают исполнение указа Путина у границы с Казахстаном

Сотрудники таможенной службы обеспечивают исполнение указа президента РФ Владимира Путина № 778 вблизи границы с Казахстаном, сообщили в ФТС России. Замруководителя службы Алексей Тимофеев и начальник ГУТКПВТ Агепсим Ашкалов проверили их работу по оформлению импортных грузов.

В рамках рабочего визита они посетили место дислокации мобильных групп на пути к МАПП Маштаково. Работа ведется в штатном режиме, — уточнили в ФТС.

Таможенники добавили, что в пункте пропуска нет скопления большегрузов или очередей. По данным ФТС, фуры быстро проходят сканирование портальным ИДК. При отсутствии нарушений транспорт следует по своему маршруту. В соответствии с порядком, который предусмотрен указом президента, с уведомлениями от получателя товаров уже въехало 15 большегрузов. Семь из них прибыли на СВХ в Самаре, а остальные отправились в Тольятти.

Ранее в ФТС сообщили, что очередей на границе России и Казахстана нет, а погранпереходы работают штатно. При этом таможенники не осуществляли проверки в пунктах пропуска и не влияли на проезд транспорта.